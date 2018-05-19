Состоялась церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир состоялась церемония венчания принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщает Report, принц Гарри и Меган Маркл произнесли свои клятвы. Епископ объявил их мужем и женой.

На Меган - белое свадебное платье от Givenchy.

*** 12:25

Британский принц Гарри в день свадьбы с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл получил титул герцога Сассекского. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

Такое решение приняла бабушка принца Гарри, королева Елизавета II.

В свою очередь его невеста Меган Маркл после бракосочетания станет "королевским высочеством герцогиней Сассекской".

Церемония бракосочетания состоится сегодня в полдень по местному времени в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир, на торжество приглашено более 2,5 тыс. гостей.

Под венец Меган Маркл поведет будущий свёкор принц Чарльз, поскольку ее отец на свадьбу не приедет.

Миллионы людей по всему миру, как ожидается, будут смотреть трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре. Около десяти тысяч человек будут стоять на улицах Виндзора, чтобы своими глазами увидеть молодоженов.

Желающие получить лучшее место для наблюдения за церемонией ночевали прямо на улицах.

После церемонии бракосочетания принц Гарри с женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot.