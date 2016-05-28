При взрыве в Мали погибли пятеро солдат

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Пятеро солдат погибли, еще четверо получили ранения в результате подрыва их автомобилей самодельным взрывным устройством на севере Мали.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.

"Два автомобиля малийских Вооруженных сил были взорваны самодельной бомбой, в результате чего пятеро малийских солдат погибли, еще четверо были ранены", - говорится в заявлении.

Пока ни одна из террористических группировок не заявила о своей ответственности за взрыв.