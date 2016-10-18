При стрельбе в Чикаго убит один человек

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные преступники открыли стрельбу в понедельник в южной части американского Чикаго (штат Иллинойс), убит один человек, четверо ранены.

Как передает Report, об этом сообщили официальные представители службы пожарной охраны города.

По их данным, к месту происшествия выслали пять машин скорой помощи. Раненые госпитализированы, все они находятся в тяжелом состоянии.

Другие подробности инцидента пока не приводятся, на месте работает полиция.