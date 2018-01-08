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    При пожаре в Trump Tower пострадали два человека - ВИДЕО

    Пожар потушен

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, пожар потушен.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пожарной службе города.

    В тушении огня принимали участие более 100 пожарных.

    ***16:47

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар,  сообщает Report со ссылкой на  NBC.

    На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.

    По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

    На месте работают пожарные. 

    В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.

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