При пожаре в Trump Tower пострадали два человека - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, пожар потушен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пожарной службе города.

В тушении огня принимали участие более 100 пожарных.

***16:47

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на NBC.

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.

На месте работают пожарные.

В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.