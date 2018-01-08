При пожаре в Trump Tower пострадали два человека - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Два человека пострадали при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке, пожар потушен.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пожарной службе города.
В тушении огня принимали участие более 100 пожарных.
***16:47
Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар, сообщает Report со ссылкой на NBC.
На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.
На месте работают пожарные.
В результате инцидента пострадавших нет. Сам Дональд Трамп во время пожара в здании не находился.
News DepartmentАвтор новости
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