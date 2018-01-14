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    При обрушении потолка в ночном клубе Мадрида пострадали 26 человек

    Инцидент произошел в районе Карабанчель

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В одном из ночных клубов испанской столицы произошло обрушение потолка. Не менее 26 человек получили травмы различной степени тяжести.

    Как передает Report, об этом сообщили в службе Мадрида по чрезвычайным ситуациям.

    Инцидент произошел в районе Карабанчель.

    «Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами после обрушения 16 кв. м подвесного потолка в ночном клубе», — говорится в сообщении службы в Twitter.

    На месте происшествия продолжают работать спасатели и полиция. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

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