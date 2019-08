При крушении самолёта в США пострадал чемпион автогонок NASCAR - ФОТО - ВИДЕО

В США потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья.

Как передаёт Report со ссылкой на телеканал NBC, все участники инцидента были госпитализированы.

По данным Федерального агентства гражданской авиации США (FAA), самолет Cessna Citation при посадке на аэродроме в городе Элизабеттаун (штат Теннесси) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Сестра автогонщика, Келли Эрнхардт подтвердила, что в самолете находился ее брат, его супруга Эми и годовалая дочка Айла.

"Все в безопасности и направлены в больницу для дальнейшей оценки состояния", - сообщила женщина.

Согласно FAA, оба пилота самолета также не получили серьезных повреждений.

Эрнхардт-младший является двукратным чемпионом гонок NASCAR. Он завершил карьеру после сезона 2017 года. Его отец Дейл Эрнхардт-старший, семикратный чемпион NASCAR, погиб во время гонки в 2001 году.