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Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе Главы государств договорились провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая
Другие страны
30 апреля 2021 г. 16:58
Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 апреля, провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает Report со ссылкой на официальный сайт президента Кыргызстана.

В ходе беседы состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран.

Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая текущего года.

Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области.

Ситуация на границе обострилась накануне утром. Военные Кыргызстана и Таджикистана вели перестрелку на протяжении дня.

Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана после нескольких переговоров достигли договоренности о полном прекращении огня с 20:00 и об отводе военных сил к местам прежней дислокации. Однако сегодня сообщалось, что перестрелка на границе возобновилась.

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Версия на английском языке Kyrgyz and Tajik Presidents discuss situation on border 
Версия на азербайджанском языке Qırğız və tacik liderləri sərhəddəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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