Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Главы государств договорились провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 апреля, провел телефонный разговор с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает Report со ссылкой на официальный сайт президента Кыргызстана.

В ходе беседы состоялся конструктивный диалог в духе добрососедства на принципах взаимного уважения территориальной целостности стран.

Главы государств обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая текущего года.

Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области.

Ситуация на границе обострилась накануне утром. Военные Кыргызстана и Таджикистана вели перестрелку на протяжении дня.

Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана после нескольких переговоров достигли договоренности о полном прекращении огня с 20:00 и об отводе военных сил к местам прежней дислокации. Однако сегодня сообщалось, что перестрелка на границе возобновилась.