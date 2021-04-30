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На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка

На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка Об этом сообщает Управление Внутренних Дел Баткенской области Кыргызстана
В регионе
30 апреля 2021 г. 11:44
На границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась перестрелка

Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана возобновилась.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Управление Внутренних Дел Баткенской области Кыргызстана.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызыстана и Таджикистана, позднее ситуацию удалось стабилизировать.

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Версия на английском языке Firefight resumes on Kyrgyz-Tajik border
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində yenidən atışma başlayıb

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