В Кыргызстане сообщили о 31 пострадавшем и одном погибшем - ОБНОВЛЕНО-3

А таджикская сторона заявляет о том, что мэр города Исфар получил огнестрельное ранение в плечо

Минздрав Кыргызстана обнародовал данные о пострадавших в результате перестрелки на границе с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, из-за конфликта 31 человек пострадал, один погиб погиб.

А таджикская сторона заявляет о том, что мэр города Исфар получил огнестрельное ранение в плечо.

18.15

Перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками идет в еще одном районе Кыргызстана - Лейлекском.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Лейлекском районе тоже началась перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками", сообщает 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, стрельба началась примерно в 19.00 в селах Кулунду и Максат и не прекращается до сих пор. "Были также замечены вертолеты таджикской стороны в селах Кок-Таш и Самаркандек", - говорится в сообщении.

17.20

Ситуация на границе с Таджикистаном сложная, но контролируется силовиками. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили журналистам в пресс-службе МВД Кыргызстана.

"Сотрудниками милиции выставлены блок-посты, проводятся разъяснительные мероприятия с населением приграничных районов, а также они помогают в эвакуации местных жителей в более безопасные районы", - отметили в МВД.

При этом в погранслужбе Кыргызстана заявили, что Спецназ погранслужбы захватил заставу в соседнем Таджикистане. Отмечается, что страны стягивают дополнительные силы к границе.

По информации агентства "Кабар", Таджикистан открыл огонь по пяти пограничным заставам Кыргызстана, горит застава "Достук" Баткенского пограничного отряда.

13:47

Два гражданина Таджикистана получили огнестрельные ранения в результат конфликта с жителями Кыргызстана в Исфаринском районе Согдийской области.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

"Два гражданина Таджикистана, жители кишлака Сомониен джамоата Чоркух города Исфара Согдийской области получили огнестрельные ранения в результате конфликта с жителями кишлака Кок-Таш Баткенского района Баткенской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со стороны граждан Кыргызстана в 11.45 местного времени был открыт огонь из огнестрельного оружия в сторону граждан Таджикистана, в результате стрельбы 31-летний Окил Амаков, житель кишлака Сомониён получил ранение в голову и доставлен в центральную больницу города Исфары. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Кроме него, в результате обстрела с кыргизской стороны пострадал 30-летний житель махаллы Сомониён Саттор Самадов получивший множественные ранения в руку и ногу. Он также был госпитализирован в центральную больницу города Исфары, его состояние оценивается как средней тяжести.

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана в свою очередь обвинил таджикских пограничников в стрельбе из пулеметов и минометов на границе.