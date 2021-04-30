Президент Кыргызстана заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

«Обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана, где в четверг произошли боестолкновения между военнослужащими двух государств, стабилизировалась».
"Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.
Как в нем отмечается, предпринимаются меры "по недопущению эскалации напряженности" на государственной границе.