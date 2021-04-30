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Президент Кыргызстана заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Президент Кыргызстана заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном «Обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана, где в четверг произошли боестолкновения между военнослужащими двух государств, стабилизировалась».
Другие страны
30 апреля 2021 г. 08:28
Президент Кыргызстана заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном
Садыр Жапаров

«Обстановка на границе Кыргызстана и Таджикистана, где в четверг произошли боестолкновения между военнослужащими двух государств, стабилизировалась».

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, предпринимаются меры "по недопущению эскалации напряженности" на государственной границе.

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