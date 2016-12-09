Президент Южной Кореи передала полномочия премьер-министру

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент, передала полномочия премьер-министру Хван Гё Ану в соответствии с законодательством, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Полномочия главы государства она сложила с себя, как только ей было передано решение парламента об импичменте.
"С этого момента президент Пак не может выполнять обязанности главы государства и администрации", - поясняет агентство "Рёнхап".
Вместе с тем, решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.
В пятницу парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту. "За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против - 56. Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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