Президент Южной Кореи передала полномочия премьер-министру

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент, передала полномочия премьер-министру Хван Гё Ану в соответствии с законодательством, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Полномочия главы государства она сложила с себя, как только ей было передано решение парламента об импичменте.

"С этого момента президент Пак не может выполнять обязанности главы государства и администрации", - поясняет агентство "Рёнхап".

Вместе с тем, решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.

В пятницу парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту. "За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против - 56. Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными.