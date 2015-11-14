​Президент Турции: В борьбе с терроризмом уже нет места словам

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Это вызов не только Франции, но и всему миру. Мы долгое время говорим об этом, пытаемся довести реальность угрозы до мирового сообщества. Эти события еще раз показывают нашу правоту в этом вопросе. В борьбе с терроризмом уже нет места словам".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался относительно террористических актов в Париже.

Он отметил, что взрывы во время матча национальных футбольных команд Франции и Германии направлены на нарушение спокойствия и безопасности обоих народов: "Террор не имеет ни национальности, ни родины, ни религии. Нет хороших и плохих террористов. Все террористы заслуживают единой участи".

На своей странице в twitter президент Эрдоган осудил теракты в Париже на турецком и французском языках: "Я категорически осуждаю террористические атаки во Франции и выражаю глубокие соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду и французскому народу".