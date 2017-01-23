 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент США пригласил Нетаньяху посетить Вашингтон

    Oкончательное решение по дате встречи будет принято в ближайшее время

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приглашение на встречу в Вашингтоне в февралей.

    Как передает Report, об этом сoобшил Reuters.

    Сообщается, что окончательное решение по дате встречи будет принято в ближайшее время.

    Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после инаугурации Трампа.

    Ранее сообщалось, что Израиль согласен провести прямые двусторонние переговоры с Палестиной.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi