Президент США объявит новую стратегию нацбезопасности

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ 18 декабря президент США Дональд Трамп объявит новую стратегию национальной безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

Документ будет включать четыре основных пункта: защиту американцев, укрепление благосостояния США, "сохранение мира посредством силы" и продвижение американского влияния.

"Геополитика вернулась, и она вернулась с удвоенной силой", — сказал советник.

В стратегии также будут идентифицированы угрозы для американцев и их интересов, среди которых, как ожидается, будут упомянуты Россия, КНДР и Иран.