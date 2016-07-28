​Президент США и канцлер ФРГ обсудили выполнение минских договоренностей

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в среду провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, они обсудили недавние нападения в Германии, одной из тем их беседы также стала реализация минских договоренностей.

Как передает Report, oб этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам представителей администрации, Обама "от лица американского народа выразил соболезнования" в связи с гибелью людей в результате этих "жестоких атак".

"Президент предложил Германии полную поддержку расследования этих нападений со стороны американского правительства", - добавили в Белом доме.

"Кроме того, президент и канцлер обсудили ситуацию на Украине и подтвердили важность немедленного длительного прекращения насилия на востоке Украины, а также полной и скорейшей реализации минских договоренностей", - отметили в пресс-службе.