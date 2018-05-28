Президент Парагвая ушел в отставку

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Парагвая Орасио Картес в понедельник подал прошение об отставке на имя главы национального конгресса, чтобы стать сенатором.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сам Картес в социальных сетях.

"Представляю свое прошение об отставке с поста президента республики Парагвай. Чтобы продолжить служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании. Да хранит господь Парагвай", — написал Картес в своем микроблоге в Twitter.

Картес находился у власти в Парагвае с августа 2013 года. В августе текущего года он в любом случае ушел бы с поста, так как в апреле новым президентом был избран кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес. Абдо — сын секретаря Альфредо Стресснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954–1989 годах. Новый президент вступит в должность 15 августа.