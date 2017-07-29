 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Палестины госпитализирован для обследования

    По словам представителя администрации, речь идет о плановом мероприятии

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Палестины Махмуд Аббас госпитализирован в связи с обследованием. Как передает Report, об этом сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на представителя администрации президента Набиля Абу Радина.

    По словам представителя, речь идет о плановом мероприятии.

    "Господин президент Махмуд Аббас проходит обычное плановое обследование… Президент покинет больницу в ближайшие несколько часов", — заявил Абу Радин.

    Как он сообщил, госпитализация 82-летнего политика прошла в Рамалле.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi