Президент Намибии ввёл режим ЧС в стране из-за засухи

Президент Намибии Хаге Гейнгоб ввёл режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в стране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении лидера.

«Я объявляю... режим чрезвычайной ситуации в связи с природной катастрофой в виде засухи во всех регионах Республики Намибия», — сказал он.

Гейнгоб добавил, что данное решение было принято после консультаций с правительством в соответствии со статьей 26 конституции страны.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за всю историю наблюдений.