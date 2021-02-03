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Президент Италии поручит формирование правительства Драги

Президент Италии поручит формирование правительства Драги Серджо Маттарелла, президент Италии, поручит формирование кабинета экс-главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.
Другие страны
3 февраля 2021 г. 01:23
Президент Италии поручит формирование правительства Драги
Марио Драги

Серджо Маттарелла, президент Италии, поручит формирование кабинета экс-главе Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Джованни Грассо.

"Президент Серджо Маттарелла вызывает в среду в 12:00 (15:00 бакинское время) доктора Марио Драги", - сказал он.

Ранее Маттарелла объявил, что намерен поручить сформировать правительство, которое будет пользоваться "большим авторитетом" для решения первостепенных неотложных задач. То, что приглашается Драги, означает, что ему будет предложено собрать кабинет после отставки премьер-министра Джузеппе Конте.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya prezidenti hökumətin qurulmasını peşəkar bankirə həvalə edəcək

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