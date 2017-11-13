Президент Филиппин официально открыл 31-й саммит АСЕАН в Маниле

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте официально открыл 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Дутерте начал своё выступление с проблемы терроризма на Филиппинах.

«Я извиняюсь, что задал такой тон в самом начале своего выступления. Я просто хотел подчеркнуть, что наши встречи в ближайшие два дня и содержательные дискуссии коснутся важных международных проблем, включая терроризм и экстремизм <...>», — заявил он.

Агентство также уточняет, что на открытии саммита присутствовали лидеры, чьи страны входят в состав партнёров по диалогу межправительственной организации, в частности, президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, глава правительства Индии Нарендра Моди и другие.