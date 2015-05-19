​Премьер-министр: Никакого снисхождения раскаявшимся боевикам-радикалам в Австралии не будет

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что власти страны не станут проявлять снисхождение к австралийцам, которые присоединяются к группировкам боевиков за рубежом, а потом сожалеют об этом и пытаются вернуться домой, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Таким образом он отреагировал на сообщения, что три австралийца, воюющих в рядах исламистов в Сирии, намерены вернуться в страну.

Представитель одного из них сообщил, что его клиент разочаровался в "джихаде" и мог бы помочь отговорить остальных от радикального ислама.

Однако Эбботт предупредил, что каждый, кто надеется вернуться, будет арестован, судим и заключен под стражу. "Преступление есть преступление", - сказал премьер-министр.