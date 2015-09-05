Премьер Малайзии потребовал отказаться от массовых демонстраций

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Массовые демонстрации в Малайзии контрпродуктивны, так как "разрушают стабильность и единство". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр страны Наджиб Разак.

По его словам, подобные акции "не отражают волю народа, кроме того, нарушают законы и конституцию". "Конечно, народ имеет право избирать власть, однако это должно делаться с помощью голосования, а не в ходе уличных акций протеста", цитирует премьера газета "Стар".

В минувшие выходные антиправительственные демонстрации в Куала-Лумпуре собрали от 300 до 500 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стала отставка Наджиба в связи с обнаружением на его личных счетах почти 650 млн. долларов.