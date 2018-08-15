Премьер Италии уточнил число погибших при обрушении моста в Генуе

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека, еще 16 пострадали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал во вторник в ходе визита в этот город, трансляцию вел телеканал Rai News 24.
"На данный момент число уже очень высоко: 22 погибших, 16 раненых, из них девять - в тяжелом состоянии, но, к сожалению, насколько я могу судить, жертв может быть больше", - сказал Конте.
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