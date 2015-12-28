​Премьер Ирака: с группировкой ИГ в Ираке будет покончено в 2016 году

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) будет побеждена в 2016 году на территории Ирака.

Как передает Report, убежденность в этом выразил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади.

"2016 год станет годом большой и окончательной победы, когда присутствию ДАИШ в Ираке будет положен конец", - приводит агентство Reuters слова иракского премьера.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Ирака полностью освободили город Рамади на западе страны от боевиков ИГИЛ.