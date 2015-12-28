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    ​Премьер Ирака: с группировкой ИГ в Ираке будет покончено в 2016 году

    Правительственные силы Ирака полностью освободили город Рамади на западе страны

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) будет побеждена в 2016 году на территории Ирака.

    Как передает Report, убежденность в этом выразил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади.

    "2016 год станет годом большой и окончательной победы, когда присутствию ДАИШ в Ираке будет положен конец", - приводит агентство Reuters слова иракского премьера.

    Ранее сообщалось, что правительственные силы Ирака полностью освободили город Рамади на западе страны от боевиков ИГИЛ.

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