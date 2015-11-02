Премьер Грузии считает, что место Саакашвили в тюрьме

Баку. 02 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего визита в Эстонию заявил, что место экс-президента, ныне губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в тюрьме, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Михаил Саакашвили планировал организовать революционный переворот в Грузии, и на это существуют доказательства, аудиозаписи были обнародованы на украинском сайте. Если спросить у большинства населения Грузии, Саакашвили нет места в политике. Если спросить меня, его место в тюрьме",- заявил Гарибашвили на пресс-конференции в Таллине в понедельник.

Экс-президент Грузии Саакашвили покинул страну после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен в розыск в Грузии.

Ранее в октябре один из украинских сайтов распространил аудиозапись его разговора с гендиректором телеканала "Рустави 2" Никой Гварамия и одним из лидеров "Единого национального движения" Георгием Бокерия. В разговоре Саакашвили дает советы, как защитить телекомпанию: речь идет о боевиках, баррикадах и установке палаток, что, якобы, выльется в революцию.