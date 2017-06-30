Премьер-министр: Греция полностью выйдет из программы помощи после 2018 года

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Летом 2018 года Греция вернется на международные рынки кредитования и полностью выйдет из программы помощи. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

А.Ципрас отметил, что после принятия решения на Еврогруппе 15 июня, правительство страны уверено, что полностью и окончательно распрощается с меморандумами с кредиторами.

Он отметил, что рынки очень позитивно восприняли соглашение с кредиторами на Еврогруппе в июне, и это сказалось на ставках греческих облигаций – они сейчас на самом низком уровне с 2009 года.

Напомним, Греция с госдолгом в 320 миллиардов евро с 2010 года вынуждена пользоваться программами внешней финансовой помощи, так как лишена доступа к финансовым рынкам из-за кризисного состояния экономики. Третья программа помощи объемом в 86 миллиардов евро истекает летом 2018 года. Взамен на кредиты Греция обязана проводить реформы и согласовывать всю свою экономическую политику.