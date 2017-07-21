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    Правительство США запретило своим гражданам поездки в КНДР

    Туристические фирмы, организующие туда поездки, уведомили о запрете США на посещение своих граждан территории КНДР

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Туристическая компания Young Pioneer Tours сообщила о введении властями США запрета на поездки в КНДР, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Нас уведомили, что правительство США больше не будет разрешать своим гражданам осуществлять поездки в КНДР (Северную Корею). Ожидается, что запрет вступит в силу не позднее, чем через 30 дней, после 27 июля. Спустя 30 дней паспорт любого гражданина США, отправляющегося в Северную Корею, будет аннулирован", — говорится в заявлении.

    По данным агентства Reuters, еще одна туристическая компания Koryo Tours, организующая поездки в КНДР, также уведомила о новом запрете США.

    О сроке действия запрета не сообщается.

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