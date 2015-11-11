Правительство Испании обратилось в суд об обжаловании резолюции о независимости Каталонии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Испании передало в Конституционный суд (КС) заявление об обжаловании резолюции о независимости Каталонии.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующий документ, согласованный ранее советом министров во главе с испанским премьером Мариано Рахоем, направила в КС от лица правительства юрист государственной адвокатуры Марта Сильва де Лапуэрта.

Действие резолюции приостанавливается на время рассмотрения ходатайства Конституционным судом.