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    Правительство Испании обратилось в суд об обжаловании резолюции о независимости Каталонии

    Действие резолюции приостанавливается на время рассмотрения ходатайства Конституционным судом

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Испании передало в Конституционный суд (КС) заявление об обжаловании резолюции о независимости Каталонии. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующий документ, согласованный ранее советом министров во главе с испанским премьером Мариано Рахоем, направила в КС от лица правительства юрист государственной адвокатуры Марта Сильва де Лапуэрта.

    Действие резолюции приостанавливается на время рассмотрения ходатайства Конституционным судом.

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