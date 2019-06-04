Постпреда Нигерии при ООН избрали председателем 74-й сессии Генассамблеи ООН

Постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде избран председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) всемирной организации, которая начнется в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник председатель текущей, 73-й сессии ГА Мария Фернанда Эспиноса.

"Его превосходительство Тиджани Мухаммад-Банде от Нигерии избран... председателем 74-й сессии Генеральной Ассамблеи", - сказала она. По ее словам, Тиджани Мухаммад-Банде, занимающий должность постпреда африканской страны с 2017 года, прекрасно подготовлен к тому, чтобы быть сильным лидером.

Нигериец был единственным кандидатом на пост председателя следующей Генассамблеи.