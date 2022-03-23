Посольству США вручили ноту со списком выдворяемых из России дипломатов

МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников поспредства при ООН.

МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников поспредства при ООН.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Нота вручена старшему дипломату дипмиссии США в Москве.

"Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ", - отметили в министерстве.

Ранее, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила российских дипломатов при ООН в шпионаже и уточнила, что они будут высланы из США. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что Соединенные Штаты постоянно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности.