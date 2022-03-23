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Посольству США вручили ноту со списком выдворяемых из России дипломатов

Посольству США вручили ноту со списком выдворяемых из России дипломатов МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников поспредства при ООН.
Другие страны
23 марта 2022 г. 22:09
Посольству США вручили ноту со списком выдворяемых из России дипломатов

МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников поспредства при ООН.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Нота вручена старшему дипломату дипмиссии США в Москве.

"Американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ", - отметили в министерстве.

Ранее, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила российских дипломатов при ООН в шпионаже и уточнила, что они будут высланы из США. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что Соединенные Штаты постоянно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ABŞ-a qovulmuş amerikalı diplomatların siyahısını təqdim edib

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