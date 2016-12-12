Посол Турции вручил верительные грамоты президенту Израиля

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Турции в Израиле Кемаль Окем вручил верительные грамоты президенту этой страны Реувену Ривлину.

Как сообщает Report, после вручения верительных грамот посол поблагодарил президента Израиля за теплый прием и заявил, что сделает все для развития двусторонних отношений.

По его словам, это новое начало в израильско-турецких отношениях: "Наш регион сталкивается с новыми вызовами, но также имеет множество возможностей. Я буду делать все, чтобы эти возможности были реализованы".

К.Окем также поблагодарил Р. Ривлина за соболезнования в связи с терактом 11 декабря в Стамбуле и за содействие в доставке турецкой гуманитарной помощи для палестинцев.

5 декабря посол Израиля в Турции Эйтан Нае также вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Напомним, что отношения между двумя государствами испортились 31 мая 2010 года. Тогда израильские военнослужащие атаковали турецкий корабль Mavi Mаrmаrа, перевозивший гуманитарную помощь в Газу (Палестина). В результате этого погибли 9 турецких граждан.