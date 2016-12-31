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    Посол Греции в Бразилии убит по поручению его жены

    Госпожа Амиридис пообещала одному из исполнителей преступления $25 тыс.

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Следствие заявило, что греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис был убит полицейским по поручению жены дипломата Франсуазы Амиридис.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Жена господина Амиридиса, ее любовник, 29-летний сотрудник полиции Сержиу Морейра, и его двоюродный брат задержаны. По словам следователя Рио-де-Жанейро Эваристо Понтеса Магальяиса, госпожа Амиридис пообещала одному из исполнителей преступления 80 тыс. реалов ($25 тыс.). Ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро найден автомобиль с телом Кириакоса Амиридиса.

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