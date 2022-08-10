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Посла Китая вызвали в МИД Великобритании из-за Тайваня

Посла Китая вызвали в МИД Великобритании из-за Тайваня Посол КНР в Соединенном Королевстве Чжэн Цзэгуан вызван в британский МИД из-за недавних действий и заявлений Пекина в отношении Тайваня.
Другие страны
10 августа 2022 г. 16:24
Посла Китая вызвали в МИД Великобритании из-за Тайваня

Посол КНР в Соединенном Королевстве Чжэн Цзэгуан вызван в британский МИД из-за недавних действий и заявлений Пекина в отношении Тайваня.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. Мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина в последние месяцы, которые угрожают миру и стабильности в регионе. Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения", - говорится в заявлении, распространенном в среду от имени главы Форин оффиса Лиз Трасс.

Она напомнила, что "Великобритания и ее партнеры самым решительным образом осудили эскалацию со стороны Китая в регионе вокруг Тайваня", указав на недавнее заявление по этому поводу Группы семи.

Как сообщении британского МИД сказано, что собеседником Чжэн Цзэгуана в Форин оффисе станет второй постоянный замминистра Тим Барроу.

Китай за последнюю неделю провел серию учений вдоль его побережья на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

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