Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.
Как передает Report со ссылкой на
Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье обнаружило 66 самолетов китайских ВВС и кораблей, проводивших учения в Тайваньском проливе и вокруг него.
Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.