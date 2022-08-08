Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian , китайские и тайваньские военные корабли следовали друг за другом в воскресенье за ​​несколько часов до запланированного окончания военных учений. В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье обнаружило 66 самолетов китайских ВВС и кораблей, проводивших учения в Тайваньском проливе и вокруг него.

Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.