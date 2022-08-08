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Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

Китай завершил военные учения вокруг Тайваня Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.
Другие страны
8 августа 2022 г. 08:06
Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

Китай завершил свои четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, китайские и тайваньские военные корабли следовали друг за другом в воскресенье за ​​несколько часов до запланированного окончания военных учений. В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье обнаружило 66 самолетов китайских ВВС и кораблей, проводивших учения в Тайваньском проливе и вокруг него.

Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.

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