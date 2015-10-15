Порошенко предложил сделать английский вторым госязыком

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко выступил за введение английского как второго рабочего языка наряду с украинским по всей стране, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Могилянка» впервые внедрила два рабочих языка — украинский и английский. И я думаю, что было бы очень хорошо, чтобы и на Украине, а не только в «Могилянке», кроме украинского, появился еще свой рабочий язык. И этим языком по праву должен быть английский», — заявил Порошенко на торжествах по случаю празднования 400-летия Киево-Могилянской академии.

Ранее сообщалось, что украинских чиновников за год обяжут выучить английский язык с целью «глобализации Украины». Порошенко также заявлял, что английский станет бонусом при приеме на госслужбу