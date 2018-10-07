Помпео вылетел в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Майкл Помпео вылетел в воскресенье утром из Токио в Пхеньян, где у него должны пройти переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об том б этом сообщило агентство Kyodo.

В субботу Помпео провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно. Стороны подтвердили решимость добиваться денуклеаризации КНДР, Помпео пообещал в ходе предстоящих переговоров в Пхеньяне затронуть тему японских граждан, похищенных разведкой КНДР.