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    Помпео вылетел в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Майкл Помпео вылетел в воскресенье утром из Токио в Пхеньян, где у него должны пройти переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об том б этом сообщило агентство Kyodo.

    В субботу Помпео провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно. Стороны подтвердили решимость добиваться денуклеаризации КНДР, Помпео пообещал в ходе предстоящих переговоров в Пхеньяне затронуть тему японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

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