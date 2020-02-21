Помпео: США подпишут соглашение с талибами

США планируют подписать соглашение с представителями движения "Талибан" 29 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" договорились о режиме снижения уровня насилия в Афганистане, который должен вступить в силу в эту полночь,

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских мирных переговоров. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения.