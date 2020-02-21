Кабул и талибы договорились о режиме снижения насилия

Власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" договорились о режиме снижения уровня насилия в Афганистане, который должен вступить в силу в эту полночь, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"План заключается в том, что эта фаза начнется в субботу, и правительство Афганистана готово воспользоваться этой возможностью", - сообщил представитель Совета по национальной безопасности страны.

По данным источников, "Талибан" обязался прекратить атаки на города, автомагистрали, афганские и американские военные базы.

Западные СМИ сообщают, что снижение насилия продлится семь дней. США и талибы пока не прокомментировали это.

Накануне движение "Талибан" заявило, что вскоре достигнет окончательных договоренностей с властями США о снижении уровня насилия в Афганистане, в перспективе это должно было позволить вывести из страны все иностранные войска.