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Кабул и талибы договорились о режиме снижения насилия

Кабул и талибы договорились о режиме снижения насилия

Власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" договорились о режиме снижения уровня насилия в Афганистане, который должен вступить в силу в эту полночь, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

"План заключается в том, что эта фаза начнется в субботу, и правительство Афганистана готово воспользоваться этой возможностью", - сообщил представитель Совета по национальной безопасности страны.

По данным источников, "Талибан" обязался прекратить атаки на города, автомагистрали, афганские и американские военные базы. 

Западные СМИ сообщают, что снижение насилия продлится семь дней. США и талибы пока не прокомментировали это.

Накануне движение "Талибан" заявило, что вскоре достигнет окончательных договоренностей с властями США о снижении уровня насилия в Афганистане, в перспективе это должно было позволить вывести из страны все иностранные войска. 

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