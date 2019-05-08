​Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой

Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.

Как передает Report, oб этом сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

«Бланьяк: ответственный задержан», — написал министр внутренних дел в своём микроблоге в Twitter.

Он также поблагодарил спецслужбы за проявленное хладнокровие и профессионализм.

Как отмечает издание Le Figaro со ссылкой на прокурора Тулузы Доминика Альзеари, подозреваемого уже ранее задерживали за воровство и акты насилия.