Полиция задержала более 120 протестующих в Риме

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Полиция задержала для установления личности 122 участника одной из акций протеста, проходящих в субботу в итальянской столице.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Rainews24.

Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС. Декларация стала главным итогом саммита в Риме, посвященного 60-летию Римских договоров (1957), которые заложили основы Евросоюза.

В день саммита в центре итальянской столицы проходят шесть крупных манифестаций — как противников, так и сторонников Евросоюза. В них, как ожидается, примут участие до 25 тысяч человек.

На данные момент все манифестации носят мирный характер, о беспорядках не сообщается.