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    Полиция задержала более 120 протестующих в Риме

    На данные момент все манифестации носят мирный характер, о беспорядках не сообщается

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Полиция задержала для установления личности 122 участника одной из акций протеста, проходящих в субботу в итальянской столице.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Rainews24.

    Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС. Декларация стала главным итогом саммита в Риме, посвященного 60-летию Римских договоров (1957), которые заложили основы Евросоюза.

    В день саммита в центре итальянской столицы проходят шесть крупных манифестаций — как противников, так и сторонников Евросоюза. В них, как ожидается, примут участие до 25 тысяч человек.

    На данные момент все манифестации носят мирный характер, о беспорядках не сообщается.

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