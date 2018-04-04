Полиция установила личность стрелявшей в офисе YouTube женщины - ФОТО

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии устроила 39-летняя Насим Агдам, сообщает Report со ссылкой на ABC News.

Как заявил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, после стрельбы Насим Агдам покончила с собой.

По данным СМИ, стрелявшая знала одного из пострадавших сотрудников компании, который, как сообщили в полиции, был целью нападения. Мужчина сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как критическое. Еще две женщины также находятся в больнице.

По данным CNBC и ABС News, Насим Агдам - из Ирана азербайджанского происхождения, являлась вегетарианкой и защитницей животных. Она часто появлялась на различных видео в YouTube и в одном из них обвиняла этот видеохостинг в дискриминации и отказе в размещении некоторых ее постов. На своем личном вебсайте Насим Агдам обвинила YouTube в том, что компания пытается не допустить, чтобы у ее видео были зрители.

Напомним, стрельба произошла в кафе у штаб-квартиры YouTube в городе Сан-Бруно. В компании работают около 1700 человек. Все сотрудники были эвакуированы.