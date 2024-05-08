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Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление после вооруженного инцидента на границе

Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление после вооруженного инцидента на границе Представители пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление после произошедшего накануне вооруженного инцидента на границе стран.
Другие страны
8 мая 2024 г. 19:32
Погранслужбы Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление после вооруженного инцидента на границе

Представители пограничных служб Кыргызстана и Таджикистана сделали совместное заявление после произошедшего накануне вооруженного инцидента на границе стран.

Как сообщает Report, совместное заявление распространила погранслужба Кыргызстана.

Согласно заявлению, в Баткенской области Кыргызстана 8 мая состоялась встреча представителей силовых и правоохранительных структур двух стран, а также руководителей Лейлекского района Баткенской области и Джаббар-Расуловского района Согдийской области Таджикистана.

"В ходе встречи были обсуждены общие причины возникновения инцидента между гражданами и пограничными нарядами сторон, поведение жителей приграничья, занимающихся выпасом скота, пути решения вопросов недопущения возможных пограничных инцидентов на кыргызско-таджикском участке государственной границы", - говорится в заявлении.

В совместном заявлении отмечается, что стороны договорились организовать работу на уровне местных органов власти и продолжить реализацию поставленных задач по поддержанию добрососедских отношений между жителями приграничных районов.

Ранее сообщалось, что 7 мая на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

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