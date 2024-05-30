Кандидат в мэры мексиканского города застрелен во время предвыборного митинга

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен в ходе заключительного митинга предвыборной кампании.

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен в ходе заключительного митинга предвыборной кампании.

Как передает Report, об этом сообщило издание El Universal.

По информации, политик шел вдоль своих сторонников, расположившихся на баскетбольной площадке, когда сзади к нему приблизился неизвестный, выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в затылок.

Издание, ссылаясь на распространяемые в соцсетях видеозаписи происшествия, указало, что прозвучало не менее 15 выстрелов.

Газета отмечает, что за время избирательной кампании в штате Герреро было убито пять кандидатов на должность мэров городов и один соискатель депутатского кресла.