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Завод по производству компонентов артснарядов для Украины открыли в США

Завод по производству компонентов артснарядов для Украины открыли в США Компоненты артиллерийских снарядов для Киева будут выпускать на заводе в штате Техас, который в среду открыла министр армии США Кристин Вормут.
Другие страны
30 мая 2024 г. 05:02
Завод по производству компонентов артснарядов для Украины открыли в США

Компоненты артиллерийских снарядов для Киева будут выпускать на заводе в штате Техас, который в среду открыла министр армии США Кристин Вормут.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби.

Согласно сообщению, глава военного ведомства прибыла в Меските, в штате Техас, для участия в церемонии открытия нового завода. По словам Кирби, он "существенно увеличит возможности США производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов".

США намерены до конца следующего года довести выпуск 155-мм снарядов до 100 тыс. единиц в месяц против 14 тыс. до начала конфликта в Украине, напомнил координатор.

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