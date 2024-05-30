Завод по производству компонентов артснарядов для Украины открыли в США

Компоненты артиллерийских снарядов для Киева будут выпускать на заводе в штате Техас, который в среду открыла министр армии США Кристин Вормут.

Компоненты артиллерийских снарядов для Киева будут выпускать на заводе в штате Техас, который в среду открыла министр армии США Кристин Вормут.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби.

Согласно сообщению, глава военного ведомства прибыла в Меските, в штате Техас, для участия в церемонии открытия нового завода. По словам Кирби, он "существенно увеличит возможности США производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов".

США намерены до конца следующего года довести выпуск 155-мм снарядов до 100 тыс. единиц в месяц против 14 тыс. до начала конфликта в Украине, напомнил координатор.