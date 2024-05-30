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Венесуэла отказалась принимать наблюдателей от ЕС на выборах до отмены санкций

Венесуэла отказалась принимать наблюдателей от ЕС на выборах до отмены санкций Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Другие страны
30 мая 2024 г. 04:30
Венесуэла отказалась принимать наблюдателей от ЕС на выборах до отмены санкций

Европейский союз не сможет направлять наблюдателей на выборы в Венесуэле до полной отмены всех санкций, введенных против республики.

Как передает Report, об этом заявил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо.

"Национальный избирательный совет заявляет, что Евросоюз не будет принимать участие ни в одном электоральном процессе в Венесуэле до тех пор, пока не отменит все санкции, введенные против венесуэльского народа, от которых страдают дети, женщины, пожилые люди, больные, студенты и бизнесмены", - указал Аморосо.

Ранее Евросоюз раскритиковал принятое во вторник решение отозвать приглашение наблюдателей от ЕС на президентские выборы из-за отказа в отмене санкций.

Президентские выборы в Венесуэле состоятся 28 июля.

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