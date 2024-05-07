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На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.
В регионе
7 мая 2024 г. 17:11
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Пограничной службе Госкомитета нацбезопасности страны (ГКНБ).

"Примерно в 12.20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана – пастухов, выпасавших скот на территории Кыргызстана в 250-300 м от линии государственной границы. Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

Один из пастухов совершил 2-3 выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана. В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызской Республики произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего они убежали на территорию Таджикистана.

По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу.

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Версия на английском языке Skirmish breaks out on Kyrgyzstan-Tajikistan border
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində atışma olub

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