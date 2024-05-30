США бойкотируют заседание Генассамблеи ООН в память о президенте Ирана

Соединенные Штаты намерены бойкотировать в четверг заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о президенте Ирана Ибрахиме Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолета.

Соединенные Штаты намерены бойкотировать в четверг заседание Генеральной Ассамблеи ООН в память о президенте Ирана Ибрахиме Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Мы не будем присутствовать на данном мероприятии", - сказал американский чиновник на условиях анонимности. Он считает, что ООН "следует поддерживать народ Ирана, а не чтить память того, кто угнетал иранцев на протяжении десятилетий".

Мемориальное заседание запланировано на 10:00 (18:00 по бакинскому времени) 30 мая. ГА традиционно собирается на такие заседания, чтобы почтить память государственных лидеров, которые ушли из жизни, занимая свой пост.