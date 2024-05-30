Bloomberg: Компаниям Маска грозит сложный период из-за проблем в Tesla

Проблемы в компании по производству электромобилей Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, угрожают стабильности и других его предприятий.

Проблемы в компании по производству электромобилей Tesla, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, угрожают стабильности и других его предприятий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что в Tesla "царит беспорядок", не прекращаются увольнения и расшатан моральный дух сотрудников. Кроме того, акции компании падают, а продажи не растут.

"Показатели Tesla за последний год и уход ключевых членов руководящего состава указывают на то, что [ситуация] развивается не по плану и что риск для инвесторов растет", - сказал агентству Иван Фришберг, директор по устойчивому развитию банка Amalgamated Bank, которому принадлежат около 600 тыс. акций Tesla.

Помимо Tesla, Маск управляет еще пятью компаниями. Под его началам работают SpaceX, которая занимается производством космической техники, стартап по разработке искусственного интеллекта xAI, нейротехнологическая компания Neuralink, компания по строительству туннелей The Boring Company, а также X.