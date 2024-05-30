У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземные толчки магнитудой 5,3 произошли у восточного побережья Тайваня.

Подземные толчки магнитудой 5,3 произошли у восточного побережья Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

Эпицентр находился в 22,8 км к северо-востоку от уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 17,9 км.

Кроме того, в 12,7 км к востоку от уезда Хуалянь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Очаг залегал на глубине 17,1 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в уезде Хуалянь, население которого составляет около 320 тыс. человек, пока не поступало.