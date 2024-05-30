О нас

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3 Подземные толчки магнитудой 5,3 произошли у восточного побережья Тайваня.
Другие страны
30 мая 2024 г. 07:10
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3

Подземные толчки магнитудой 5,3 произошли у восточного побережья Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

Эпицентр находился в 22,8 км к северо-востоку от уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 17,9 км.

Кроме того, в 12,7 км к востоку от уезда Хуалянь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1. Очаг залегал на глубине 17,1 км.

Информации о пострадавших или разрушениях в уезде Хуалянь, население которого составляет около 320 тыс. человек, пока не поступало.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tayvan sahilində zəlzələ olub

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
Сегодня в Азербайджане отмечается День независимости
28 мая 2024 г. 00:00
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
Президент и первая леди приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии ТЦ Crescent Mall в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в презентации проекта "Crescent Bay" и открытии ТЦ "Crescent Mall" в Баку
27 мая 2024 г. 18:26
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
Концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшероне превышает норму в 2,8 - 3,2 раза
27 мая 2024 г. 09:29
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
Старший советник Госдепа США обсудит в Баку нормализацию отношений с Ереваном
24 мая 2024 г. 08:58
В бакинском дачном массиве отключат воду
В бакинском дачном массиве отключат воду
28 мая 2024 г. 15:05
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
В результате наводнения в Грузии повреждена инфраструктура
26 мая 2024 г. 15:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi