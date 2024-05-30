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В Великобритании объявили о роспуске парламента

В Великобритании объявили о роспуске парламента В Великобритании сегодня, 30 мая, официально распущен парламент.
Другие страны
30 мая 2024 г. 06:58
В Великобритании объявили о роспуске парламента

В Великобритании сегодня, 30 мая, официально распущен парламент.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно действующим правилам, парламент должен быть распущен за 25 будних дней до утвержденной даты проведения голосования, которая в этом году назначена на 4 июля.

В настоящий момент все депутаты Палаты общин сложили свои полномочия и более не представляют своих избирателей. При желании любой из них может вновь выставить свою кандидатуру на выборах.

При этом члены Палаты лордов — верхней палаты британского парламента — сохраняют свои должности, так как они не избираются, а назначаются королем по рекомендации премьер-министра.

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в стране на 4 июля.

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